Geplatzte Urlaubsträume, trübe Aussichten - die Reisebranche ist einer von der Krise am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige. „Das Geschäft ist komplett eingebrochen“, sagt Silke Gruber (41) aus Forchtenstein, spezialisiert auf Busreisen. Sie glaubt nicht, dass sich der Markt so schnell erholen wird. „April, Mai und Juni sind normalerweise die besten Monate für Bustouren. An der Misere wird sich vorerst nichts ändern“, meint die Unternehmerin. Sie sieht eine Entspannung der Lage erst für 2021. „Die gute Nachricht zuerst. Fox Tours wird die Krise überstehen“, erklärt der Geschäftsführer in Oberwart, Martin Ochsenhofer. Er musste zwar das Personal kündigen beziehungsweise in Kurzarbeit schicken.