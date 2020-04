Die Betreuerin Ihrer Eltern könnte also in den nächsten Tagen abreisen. Dann stehen Sie ohne Hilfe da.

So ist es. Ich komme mir vor wie in einem absurden Film. Natürlich habe ich beim Sozialsprengel und beim nächsten Pflegeheim angefragt. Aber dort wissen sie gerade auch nicht, wo sie zuerst anpacken sollen. Alle wollen helfen, alle tun ihr Bestes - doch eine 24-Stunden-Betreuerin lässt sich nicht einfach so ersetzen. Und Plätze in Pflegeheimen sind sowieso rar. Meine einzige Möglichkeit derzeit: die Eltern in eine Kurzzeitpflege geben. Doch das geht nur für maximal 28 Tage und ist für meine Eltern nicht einfach. Danach stehen wir wieder vor dem gleichen Dilemma.