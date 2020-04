Nur eine Injektion im Monat! Keine Pillen schlucken, nicht täglich an die Krankheit denken müssen und trotzdem anhaltende Virusunterdrückung (keine Erreger mehr im Blut nachweisbar), genau wie bei der Medikamentenbehandlung. Dieses Ergebnis brachte eine Patientenstudie in Großbritannien, an der mehr als 600 Betroffene teilnahmen, wie im New England Journal of Medicine berichtet.