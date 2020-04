Drama im Oktober 2012

Ein 19-Jähriger aus Rohr/K. verlor am Sonntag gegen 4 Uhr früh die Kontrolle über seinen VW Golf, krachte mit voller Wucht gegen einen Obstbaum. Seine Freunde waren sofort tot. Im Schock läutete er an der Tür von Nachbar Karl Spitzbart (69). Dieser war auch im Oktober 2012 der Erste am Unfallort. Damals waren neun Freunde in Dirndl und Lederhose am Weg zum Kirtag. Ein 17-Jähriger chauffierte vier Mädels in seinem VW, im Audi vor ihm fuhren vier Burschen. Der L17–Lenker überholte den Audi, verlor dann die Kontrolle, krachte gegen einen Heuwender, einen Pick-up und einen Pferdeanhänger. Drei Frauen aus Nußbach und Kremsmünster im Alter von 15, 19 und 20 waren sofort tot.