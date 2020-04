„Kontaktlose Bezahlung und Übergabe der Bestellungen“

„Die Sicherheit der Mitarbeiter und -innen sowie der Gäste steht an oberster Stelle: Neue Schutzmaßnahmen garantieren die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der Küche sowie eine kontaktlose Bezahlung und Übergabe der Bestellungen“, sagt McDonalds-Franchisenehmer Markus Bock, der Filialen in Innsbruck und Völs betreibt. In Innsbruck wird von 11 bis 21.30 Uhr auch das Lieferservice McDelivery angeboten.