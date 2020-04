Die Türen zu Gartenfreuden, also zu Gärtnern und Floristen, stehen ja wieder offen. Jedoch mit der Einschränkung der Sonntagsruhe - was für den Muttertag am 10. Mai Sorge bereitet. Immerhin lieben die Steirer da Frischblumen, der Muttertag ist ja noch stärker als der Valentinstag.