Gegen Baum gerutscht

Am 19. April 2020 gegen 19.15 Uhr fuhr dann der 15-Jährige vom Ortsgebiet Lenzing über Schleichwege nach Regau. Am Beifahrersitz saß ein 16-Jähriger und hinten links fuhr der 17-Jährige mit, welcher am Vortag in Attnang-Puchheim den Parkschaden verursacht hatte. Im Bereich einer starken Rechtskurve geriet der 15-Jährige dann mit dem Pkw von der sogenannten Vituskirche kommend auf der steil abfallenden Straße ins Schleudern. In weiterer Folge rutschte er frontal gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand, wo der Pkw schwer beschädigt zum Stillstand kam. Ein Anrainer verständigte die Polizei.