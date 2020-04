Ein rosa Punkt in einem Meer aus Multicam-Tarnkleidung, das kann eigentlich nur die Ministerin sein: Bei ihrem „Antrittsbesuch“ beim Jagdkommando, der Spezialeinheit des österreichischen Bundesheeres, auf einer Schießanlage in Großmittel „begrüßten“ die Soldaten am Montag ihre neue Verteidigungsministerin mit zwei Leistungsdemonstrationen. Dem Qualifikationsschießen - einer Art Schießparcour, der in 65 Sekunden oder schneller mit Sturmgewehr und Pistole geschossen werden muss -, sowie einer simulierten Geiselnahme, besser: deren Beendigung.