Insgesamt 67.000 Menschen in Österreich sind Risikopatienten - für sie ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus besonders gefährlich. Einer von ihnen, ein Salzburger Angestellter, hat sich in seiner Verzweiflung an die Arbeiterkammer gewendet. Der Mann leidet an chronischem Asthma und schwerer Epilepsie, was ihm ein ärztliches Attest auch bestätigt. Dennoch muss er weiterhin zur Arbeit gehen, denn sein Chef droht ihm per Anwaltsbrief mit der Entlassung, sollte er nicht wieder im Betrieb erscheinen.