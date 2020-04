Erst wäre von der Landesregierung die Übertragung des Virus in einer vollen Apres-Ski-Bar ausgeschlossen worden und dann die Vorfälle möglichst lange vertuscht, so der Klubobmann weiter. „Jetzt wollen dieselben Leute allen anderen erklären, wie man sich richtig verhalten soll. Anstatt ihre Zeit mit solchen Spinnereien zu vergeuden, sollten sich Gerber und Co. lieber darauf konzentrieren, den Tourismusbetrieben in diesen harten Zeiten zu helfen“, so Oberhofer.