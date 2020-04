Polytec schloss fast alle Produktionsstandorte

Von Miba über Greiner bis hin zu Amag und Voestalpine - insgesamt hängen in Oberösterreich etwa 60.000 Jobs an der Autoindustrie, deren Produktion in Europa zum Erliegen gekommen ist. Bei der Miba sind rund 1300 Beschäftigte in den Werken in Vorchdorf und Roitham für die Autoindustrie tätig und nun in Kurzarbeit. Der von Hörsching aus agierende Kunststoffverarbeiter Polytec schloss die meisten seiner Produktionsstandorte.