„Solidarischer Beitrag in herausfordernden Zeiten“

Nun setzt die Koalition ein monetäres Zeichen: Alle Mitglieder der Regierung - inklusive Staatssekretäre - werden ein Netto-Monatsgehalt spenden, um einen persönlichen Beitrag in der Krise zu leisten. „Wir wollen auch persönlich ein Zeichen des Zusammenhalts in dieser schwierigen Zeit setzen“, sagt Kanzler Sebastian Kurz. Man leiste damit, sagt Vizekanzler Werner Kogler, „einen solidarischen Beitrag in diesen herausfordernden Zeiten“. An welche Organisationen die Spenden gehen, darf sich jeder Minister selbst aussuchen, Details gab es dazu vorerst keine.