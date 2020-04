„Wir sind positiv gestimmt“

In Verhandlungen mit den ehemaligen Eigentümern in Groß Enzersdorf konnte schon bald eine Einigung getroffen werden. Kurze Zeit später wurde die Idee durch freiwillige Helfer Realität. Mittlerweile werden aber noch Investoren für die Sanitäranlagen und die Sanierung der Leinwand gesucht. Auch um die Freigabe seitens der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf wird gebangt. „Wir sind aber positiv gestimmt“, so Schwarzecker zuversichtlich.