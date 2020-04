„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Maskenflächendeckend zur Verfügung stellen und damit einen Beitrag für die Gesundheit leisten können“, erklärt Präsident Markus Wieser, der das Geschäft bereits zu Beginn der Krise selbst einfädelte. Bei der Ware handelt es sich um wiederverwendbare und waschbare Produkte aus einer hochwertigen Baumwoll-Leinen-Kombination, hergestellt in Deutschland. „Sie entsprechen damit auch jenen Vorgaben, die für das derzeit verpflichtende Tragen in Supermärkten oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben sind“, heißt es dazu aus der Kammer. Am gestrigen Montag wurde die Lieferung in der Horner Druckerei Berger entgegengenommen. Schon in den nächsten Tagen sollen die Masken von dort aus in einer entsprechenden Verpackung dem Arbeiterkammer-Magazin „Treffpunkt“ beigelegt, dann an die Haushalte aller Mitglieder verschickt und somit gratis zur Verfügung gestellt werden. „Leben in einem Haushalt aber gleich mehrere Mitglieder, kann natürlich auch eine weitere Maske angefordert werden“, heißt es weiter aus der Kammer. Solange der Vorrat reicht . . .