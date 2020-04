Dass an Tankstellen wieder Autos durch die Waschstraße dürfen, an eigenständigen Anlagen jedoch nicht, ärgert Betreiber. „Noch dazu, wo es sich bei unserer Station um ein Selbstbedienungssystem handelt! Es gibt keinen Kontakt zu den Kunden“, kritisiert Roman Ledl (Bild), der in Tribuswinkel und Ebreichsdorf einen Car Wash betreibt. Einen ähnlichen Fall berichtet Kart Trost aus Mistelbach.