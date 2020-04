Noch Teilnehmer für die Studie gesucht

Für die Studie sind die Wissenschaftler auf der Suche nach Personen über 14 Jahren, „bei denen eine Covid-19-Erkrankung durch einen positiven Covid-19 RT-PCR-Test bestätigt wurde und die nun etwa zehn Wochen danach genesen sind“, schreibt das Team. Für die Kontrollgruppe der Untersuchung braucht es noch Freiwillige, die keine Covid-19-Erkrankung und auch in den vergangenen zehn Wochen keine Erkältung durchgemacht haben. Interessenten für die Teilnahme an der Studie können sich per Mail an Rudolf Valenta oder Winfried Pickl an der MedUni Wien wenden.