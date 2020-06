Wer genügend Platz und die Möglichkeiten hat, sollte sich einen Hängesessel oder eine Hängematte zulegen. Hier kann man alleine oder zu zweit entspannen und die Seele baumeln lassen. Plus: Das Liegen in einer Hängematte oder in einem Sessel wirkt sich positiv auf die Gesundheit des Rückens aus.