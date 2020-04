Jetzt geht es offenbar nur noch um die Höhe der Ablösesumme. Manchester United muss wohl trotz sinkender Marktwerte in der Corona-Krise richtig tief in die Tasche greifen. „Wir haben schon vor Corona gesagt, dass es unsere liebste Vorstellung ist, dass Jadon weiter bei uns bleibt. Am Ende des Tages muss man aber immer auch respektieren, was der Spieler will. Klar sagen kann ich, dass selbst die ganz reichen Klubs trotz der existenziellen Krise jetzt nicht glauben müssen, dass sie bei uns auf Schnäppchen-Tour gehen können. Wir müssen niemanden unter Wert verkaufen“, sagte Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke zuletzt der „Bild“.