Im Sternbild Leier zu beobachten

Zu sehen ist der Sternschnuppen-Regen am ganzen Nachthimmel, so es das Wetter zulässt. Zur Beobachtung sollte man am besten einen möglichst dunklen Ort jenseits von Großstadtlichtern aufsuchen. Die beste Chance, eine Sternschnuppe der Lyriden zu erspähen, besteht in den frühen Morgenstunden, wenn das Sternbild Leier (Lyra), von dem sie zu kommen scheinen, hoch am Himmel in südlicher Richtung zu sehen ist. Das ist allerdings nur ein perspektivischer Effekt, ähnlich wie bei einer Autofahrt durch Schneegestöber.