Ruhe ist nach dem Überflug zweier Eurofighter bei den Tieren des Weißen Zoos in Kernhof in Niederösterreich eingekehrt. Wie berichtet, hatte der Vorfall am Freitag tierische Zoo-Bewohner in Panik versetzt und aufgescheucht - mehrere von ihnen verletzten sich in der Folge beim Versuch zu flüchten. Am Montag hatte sich auch der erste Schock bei Zoodirektor Herbert Eder gelegt.