Sinkt Lebensmittelverschwendung in Corona-Krise?

Es wäre also anzunehmen, dass auch die Lebensmittelverschwendung abnimmt. Die Wiener Tafel hat jedoch eine andere Erfahrung seit Beginn der Corona-Krise gemacht, wie Geschäftsführerin Alexandra Gruber gegenüber City4U beschreibt: „Als Wiener Tafel haben wir mit einem Bruchteil an Personen, weil viele unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Risikogruppe das Alter entsprechend gehören, doppelt so viele Lebensmittel gerettet wie bisher. Insgesamt gibt es Verschiebungen zum Bereich Großhandel, Produktion und Gastronomie, wo zum Teil sehr große Mengen übrig bleiben. Dafür fällt generell weniger im Handel an.“ Die von der Wiener Tafel geretteten Lebensmittel - 676.206 Kilogramm waren es alleine im Jahr 2019 - werden an 100 verschiedene soziale Organisationen in Wien, wie Frauenhäuser, Mutter-Kind-Heime, Tagesstätten oder Flüchtlings- und Obdachlosenheime verteilt.