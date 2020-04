„Unsere Grippewelle war eine Coronawelle“

„Für mich ist das nicht so überraschend, denn in Gröden sind die Infektionen bereits ausgebrochen, als in Terlan (im Etschtal) der erste Covid-19-Infizierte festgestellt wurde. Unsere Grippewelle war eine Coronawelle“, sagte Simon Kostner, Gemeindearzt in St. Ulrich, der gemeinsam mit weiteren Medizinern die Tests durchführte. Jeder Gemeindebürger könne sich selbst für einen Test anmelden, wer drankommt entscheide dann das Zufallsprinzip. Die Tests werden zum Selbstkostenpreis von 30 Euro durchgeführt. Man schaffe rund 100 Tests pro Tag, hieß es.