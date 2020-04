Am 13. März hatte das Olympiazentrum Rif letztmals geöffnet, ehe die Corona-Krise die Sportwelt lahm legte. Fünf Wochen später durften am Montag Vormittag die ersten Spitzensportler zurück an ihre Trainingsstätte. Den Auftakt machten die Ringer Simon Marchl und Markus Ragginger sowie die Triathleten Lukas Hollaus, Lukas und Philip Pertl sowie Günther Matzinger.