Masken, vorgegebene Positionsmarkierungen mit entsprechendem Abstand und Gespräche unter freiem Himmel auf dem Rasen in Pasching - die Rückkehr des Fußballs in der österreichischen Bundesliga offenbarte die neuen Gegebenheiten in Zeiten der Coronakrise. Als erste Mannschaft begann am Montag Tabellenführer LASK mit den Vorbereitungen auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft. Zuvor gab Präsident Siegmund Gruber bekannt, dass bei den getätigten Corona-Tests ein Spieler und der Co-Trainer eine leichte Viruslast hatten.