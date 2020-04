Das AMS Wien wies in einer Aussendung am Montag darauf hin, dass am Samstag rund 10.000 Projekte und damit gut die Hälfte der Anträge genehmigt waren. Unternehmen müssten auch keine Abänderungsanträge stellen, wenn nun mehr gearbeitet werde als ursprünglich geplant. Solange der Ausfall der Arbeitszeit zwischen zehn und 90 Prozent liege und am Ende korrekt abgerechnet werde, gebe es keine Probleme.