Vorarlberg und Tirol besonders betroffen

Der Anstieg der Sterbefälle in der Woche ab 30. März betraf Frauen (plus 12,9 Prozent) und Männer (plus 13,3 Prozent) in etwa gleichem Ausmaß. Am deutlichsten wirkten sich die Zuwächse in den Bundesländern Vorarlberg (plus 42 Prozent), Tirol (plus 38 Prozent), der Steiermark (plus 25 Prozent) sowie dem Burgenland (plus 24 Prozent) und Kärnten (plus 20 Prozent) aus. In Oberösterreich (plus sieben Prozent), Niederösterreich (plus fünf Prozent), Salzburg (plus vier Prozent) und Wien (plus ein Prozent) gab es hingegen nur leichte Zuwächse.