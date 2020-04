Ziel Platz drei

Schicker meinte zu seiner Beförderung: „Mir ist bewusst, was mich hier erwartet, welche Verantwortung ich auch habe.“ Sportlich sei Platz drei in dieser Saison ein realistisches Ziel. „Ich traue das unserer Mannschaft absolut zu.“ Das Team erlebte am Montag noch die ersten Covid-19-PCR-Testungen, ehe möglicherweise am Dienstag erstmals wieder in Kleingruppen trainiert wird.