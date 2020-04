Gebrauch von E-Zigarette gefährlich in Corona-Zeit

Die US-Arzneimittelbehörde hat vor einigen Wochen davor gewarnt, dass der Gebrauch von E-Zigaretten das Risiko erhöhen würde, an Covid-19 zu erkranken. Außerdem könne er auch zu einem schwereren Verlauf der Lungenkrankheit führen. Mittlerweile ist die U.S. Food and Drug Administration (FDA) nach massiver Kritik von dieser Aussage zurückgerudert. Es gibt nämlich keine Studien oder andere Anhaltspunkte, die diese Warnung untermauern würden.