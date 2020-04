Öffis beschränkt nutzbar, Parks öffnen

An Bord der öffentlichen Verkehrsmittel wird nur eine beschränkte Zahl von Passagieren zugelassen. Parks sollen wieder geöffnet werden. Bars, Restaurants und andere Lokale müssen noch länger auf die Wiedereröffnung warten. Am Mittwoch sind weitere Beratungen der Regierung mit dem wissenschaftlichen Komitee geplant. „Wir prüfen, wie wir in den kommenden Monaten mit dem Virus in Sicherheit zusammenleben können“, sagte Premier Conte.