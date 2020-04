Wiener Club: Hilferuf mit Crowdfunding-Aktion

Online kann ausgesucht werden, ob man einen individuellen Betrag spenden möchte, oder auch verschiedene Packages darum erwirbt. Unterstützer bekommen für ihren Beitrag beispielsweise Gutscheine und Specials, die nach Cluberöffnung jederzeit einlösbar sind. Am neuesten ist das Paket um 25€, für das die Unterstützer am ersten Öffnungs-Samstag bis Mitternacht Drinks aufs Haus bekommen. Auch die restliche Auswahl ist groß - von einem 10 Euro Beitrag bis hin zum ganzen Clubbereich für 80 Leute um tausend Euro, wobei allerdings ganze 1.500 Euro Getränkegutscheine dabei sind - gibt es für jede Börse etwas. Der durch das Crowdfunding erzielte Betrag dient zur Finanzierung in der Krisensituation, erreicht werden sollen 15.000 Euro in nur noch zwei Wochen! Die gespendeten Beiträge werden nur bei Erreichung des Ziels verwendet und gehen ansonsten zurück an die Spender!