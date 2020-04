Die Richtung stimmt weiterhin. Auch am Montag hat sich die positive Entwicklung der Coronavirus-Situation in Österreich weiter fortgesetzt. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berichtete, sei nur noch ein Prozent der am Sonntag durchgeführten Tests positiv gewesen. Zudem gibt es weiterhin weniger als 4000 aktiv Erkrankte in Österreich, exakt sind es derzeit 3694 Menschen, am Sonntag waren es noch 3796 gewesen. Insgesamt positiv getestet wurden bislang österreichweit 14.795 Menschen.