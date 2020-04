Käse hat in Österreich eine lange Tradition und darf bei keiner Jause fehlen. Besonders beliebt sind hierzulande Gouda, Emmentaler, Großlochkäse und Gervais. Den Käse lassen sich die Österreicher auch einiges kosten. Während herkömmlicher Gouda recht erschwinglich ist, kostet feiner Schafs-, Ziegen- oder Kräuterkäse schon einiges mehr. Der Käse landet in Österreich am liebsten auf einem guten Roggenbrot, in Aufläufen, Knödeln oder Spätzle.