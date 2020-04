„Als klar war, dass ich nicht zu ihm reisen darf, war das emotional ein Schlag. Ich fiel kurzfristig in ein dunkles Loch“, schilderte Gisin schon vor zwei Wochen dem „Blick“. Die Skifahrerin darf nicht über die Grenze, wurde zurückgeschickt. Freund Luca de Aliprandini befindet sich derzeit im gemeinsamen Haus am Gardasee in Italien.