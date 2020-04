Charles Leclerc hat am Sonntag einmal mehr seine große Klasse am Lenkrad bewiesen! Der Ferrari-Star, der bereits in der vergangenen Formel-1-Saison für Glanzmomente gesorgt hatte, ließ beim virtuellen China-GP der Konkurrenz keine Chance. Mit einer ganz speziellen Taktik, die in der echten Formel 1 nicht möglich gewesen wäre, „trickste“ er sich zum Sieg.