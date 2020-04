Neben dem großen Haus am Ring kommen in der dreiteiligen Livekonzertreihe auch die Volksoper sowie die Vereinigten Bühnen Wien zum Zug: Am kommenden Sonntag (26. April) stehen Volksopernlieblinge mit Operettennummern auf der Bühne des Radiokulturhauses und Direktor Robert Meyer moderiert. Am Sonntag darauf (3. Mai) ist ein Musicalabend der Vereinigten Bühnen geplant. Nach Radio, TV-Ausstrahlung und Livestream werden die Konzerte für sieben Tage als Video-on-Demand weltweit (Konzert vom 19. April) bzw. österreichweit (Konzerte vom 26. April und 3. Mai) via ORF-TVthek bereitgestellt.