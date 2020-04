Kurz: Jeden Gastro-Mitarbeiter zu testen derzeit unmöglich

„Das Beste, was man machen kann, ist, so viele Tests wie möglich zu machen“, erklärte der Bundeskanzler im Videointerview, betonte aber auch, dass es derzeit nicht möglich sei, jeden Restaurantmitarbeiter regelmäßig zu testen. Andere Maßnahmen wie soziale Distanz sollen dafür sorgen, dass die Infektionszahlen während der schrittweisen Öffnung nicht wieder nach oben schnellen. „Die Leute müssen in Geschäften, aber in Zukunft auch in den Restaurants oder anderswo Masken tragen. Ich denke, das kann hilfreich sein“, meinte Kurz.