Kurz vor vier Uhr früh in der Nacht auf Montag bemerkte ein Nachbar den Brand des Carports in Hörmsdorf (Gemeinde Eibiswald). Er alarmierte die Einsatzkräfte und weckte die Bewohner des Hauses auf. Als die Florianis eintrafen, stand das Carport schon im Vollbrand. Die Fassade des Wohnhauses war durch die Hitze bereits stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dennoch konnten die ersteintreffenden Kräfte mit einem raschen Löschangriff einen Brandübergriff erfolgreich verhindern.