In der sibirischen Wildnis ums Überleben kämpfen können Gamer ab Dienstag auf PC (via Steam), Xbox One, PS4 und Switch in „Help Will Come Tomorrow“. Nach einem Zugunglück muss eine Gruppe Reisender darin nicht nur gegen die eisige Kälte und andere Gefahren ankämpfen, sondern auch gegen die eigenen Vorurteile und Klassenunterschiede. Welcher der ganz unterschiedlichen Charaktere am Ende überlebt und zu welchem Preis, liegt in den Händen der Spieler.