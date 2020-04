Für Marko Arnautovic könnte es Ende Juni oder Anfang Juli mit der Meisterschaft in der chinesischen Super League (CSL) losgehen. „Basierend auf der Einschätzung der aktuellen Situation wird die neue Saison Ende Juni oder Anfang Juli beginnen“, erklärte Huang Shenghua, Geschäftsführer des Clubs Guangzhou R&F am Sonntag in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.