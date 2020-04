Vermögen in Beauty-OPs investiert

Eins ist jedenfalls klar: Will man so aussehen wie die 67-Jährige, muss man recht tief ins Börsel greifen. Rund 120.000 Dollar gingen laut Osbourne in den letzten Jahrzehnten alleine für Face-Liftings drauf, dazu kommen noch Kosten für ein Augenlifting, eine Bauchstraffung, regelmäßige Botox-Behandlungen und mehrere Fettabsaugungen. Alles in allem kommt da wohl eine gute sechsstellige Summe zusammen.