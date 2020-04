Es ist eine Ewigkeit her, so sechs Wochen herum, da schien den meisten die Welt noch in Ordnung zu sein. Jetzt gibt es eine neue Zeitrechnung. Die Zeit vor Corona und die Zeit mit Corona. Bis wir von einer Zeit nach Corona reden, wird wohl eine weitere Ewigkeit vergehen. Und es ist vielleicht gut, dass es uns nicht gegeben ist, in die Zukunft sehen zu können. Mit ein wenig Fantasie kann bloß geahnt werden, in welcher Welt wir uns dann wiederfinden könnten, wenn wir nicht aufpassen.