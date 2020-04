Zwei Rumänen, 36 und 39 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Ried, konsumierten am 19. April ab Mittag in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Ried im Innkreis Alkohol. Am Abend gerieten sie dann aus unbekannter Ursache in Streit. Dabei drohte der 36-Jährige seinem Kontrahenten mit einem ca. 20 bis 30 cm langen Küchenmesser, dass er ihn „kaputt machen“ werde. Der 39-Jährige flüchtete aus dem Wohnung und verständigte die Polizei.