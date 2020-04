Die Anzahl der Kinder-Gefährdungsmeldungen hat sich in der Corona-Krise in mehreren Bundesländern verringert. Was positiv klingt, ist jedoch „eigentlich ein Alarmsignal“: Der Rückgang sei nicht darauf zurückzuführen, dass es weniger Gewalt gegen Kinder gebe, sondern liege daran, dass „die schützenden Systeme weggefallen sind“, schlägt nun eine Kinderanwältin Alarm.