Survival Guides für die Krisen-Zeit gewinnen

„Keep calm and stay at home“ lautet das aktuelle Motto. Doch, welche Rezepte sind in Krisen-Zeiten auch aus Vorräten zu kochen? Wie lagert man Lebensmittel richtig? Wie hält man sich auch ohne Fitnessstudio fit? Und, welche DIY-Ideen sorgen für etwas Abwechslung? Egal, ob einfache Tipps oder raffinierte Tricks: Die Survival Guides des EMF Verlages geben nützliche Ideen gegen Hunger und Langeweile. Top: City4U verlost je ein Exemplar davon!