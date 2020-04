Der Machtkampf zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seinem ehemaligen Rivalen Benny Gantz hat in Israel Tausende Menschen auf den Yitzhak-Rabin-Platz in Tel Aviv getrieben, um für eine „Rettung der Demokratie“ zu demonstrieren. Der Protest am Sonntagabend hatte allerdings auch eine groteske Komponente, denn er fand wegen der Corona-Krise mit Masken und Sicherheitsabstand statt.