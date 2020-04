Man konnte es ja kaum mehr erwarten, und so brachte der Samstag für viele einen Hauch von Normalität. In St. Pölten tummelten sich die Kunden in der City, die meisten trugen auch im Freien ihre Masken. Vor Geschäften bildeten sich zwar teils Schlangen, Beschwerden gab es aber nur vereinzelt. Gut verlief das Shoppen auch in der Kremser Innenstadt, einer der schönsten Einkaufsstraßen des Landes mit mehr als 100 geöffneten Geschäften. Und aus Baden meldete sich die grüne Vizebürgermeisterin Helga Krismer: „Ich habe mir Gewand gekauft, auch wenn ich das gerade nicht unbedingt brauche. Aber wir müssen die regionalen Kaufleute unterstützen!“