Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan wollen künftig jeglichen Kontakt mit einem Teil der britischen Presse meiden. In einem am Montag bekannt gewordenen Brief warf das Paar den vier Boulevardblättern „Sun“, „Daily Mail“, „Mirror“ und „Express“ vor, „verzerrte, falsche und übergriffige“ Geschichten zu verbreiten.