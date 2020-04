Wie in fast allen Bereichen, so bekommen auch die Betreiber von Tierheimen die Auswirkungen der Krise zu spüren. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre vierbeinigen Schützlinge. So müssen derzeit die vielen Freiwilligen, die regelmäßig mit den Hunden vom Sonnenhof Spaziergänge unternehmen, leider draußen bleiben. Finanzielle Probleme plagen dagegen Eleonore Schandl aus Draßmarkt. Einerseits warten in ihrer Tierpension viele herrenlose Tiere, andererseits waren viele Urlaubsgäste bereits gebucht.