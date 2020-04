„Unternehmen werden durch die Einteilung in essenziell und nicht-essenziell willkürlich entweder zu Gewinnern oder Verlierern gemacht. Das ist ein Verstoß gegen die Staats- und Bundesverfassung“, sagte der Organisator der Demonstration, Tyler Miller, ein republikanischer Bezirksbeamter. US-Präsident Donald Trump äußerte am Freitag auf Twitter Unterstützung für ähnliche Proteste in Michigan, Minnesota und Virginia. „Es gibt mir Trost, dass er auf meiner Seite ist,“ so Miller.