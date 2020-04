Passiert ist die Tragödie am 25. August: Die kleine Perla (4) besuchte mit ihrer Familie die Messe in der Gneiser Kirche. Auf dem Kirchenvorplatz drückte der 91-Jährige plötzlich das Gaspedal durch und fuhr in einen Menschenmenge. Perla starb noch an Ort und Stelle, eine weitere Frau (45) wurde schwer verletzt.